Gazprom anuncia redução de fluxo de gás pelo Nord Stream após atraso de equipe técnica da Siemens

A empresa estatal russa Gazprom advertiu nesta terça-feira (14) que não poderá fornecer diariamente mais que 100 milhões de metros cúbicos de gás através do gasoduto Nord Stream, rebaixando o valor planejado em dois terços.

“Neste momento, no gasoduto Nord Stream podem ser fornecidos 100 milhões de metros cúbicos por dia (de um volume diário planejado de 167 milhões de metros cúbicos)”, escreveu a empresa no Telegram.

A limitação do volume transportado pelo gasoduto tem a ver com o atraso da equipe técnica alemã da empresa Siemens na estação compressora Portovaya, o que impede a compressão de gás necessária para transportar o volume planejado, de acordo com o comunicado.