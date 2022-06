Renda disponível no Reino Unido cairá para o menor desde 1950 – relatório – CMIO

Especialistas dizem que inflação alta forçaria os britânicos a gastar menos, causando uma desaceleração na economia

O Reino Unido está prestes a entrar em uma ‘recessão doméstica’, já que os preços em alta enfraquecem a confiança do consumidor e forçam as pessoas a cortar gastos. Isso é de acordo com a Confederação da Indústria Britânica (CBI), um grupo empresarial líder que fala por 190.000 empresas do Reino Unido, em uma previsão econômica divulgada na segunda-feira.

Os analistas do CBI estimam que, devido à alta inflação, a renda real disponível das famílias cairia 2,3% até o final do ano, o que marcaria o maior declínio anual desde o início dos registros em meados da década de 1950.

“A recessão das famílias virá – tornando o investimento empresarial ainda mais essencial,” disse o grupo, explicando que a situação é resultado de um “contração histórica da renda das famílias, o que reduzirá os gastos do consumidor.”

“Isso, por sua vez, enfraquecerá o crescimento do PIB no final deste ano e no primeiro semestre do próximo ano”, afirmou o CBI. O grupo reduziu sua previsão para o crescimento econômico do Reino Unido para 3,7% este ano em relação à estimativa anterior de 5,1% e para apenas 1,0% em 2023 (de 3,0%).













“A inflação alta é a principal fonte de crescimento mais fraco. A inflação do IPC atingiu uma alta de 40 anos em abril (9%), impulsionada por um coquetel de desafios – que vão desde pressões na cadeia de suprimentos, aumento dos preços das commodities e guerra na Ucrânia,“, disse.

O grupo prevê que a inflação se mantenha alta até este outono, subindo para outro pico em outubro (8,7%), quando o Ofgem (Escritório de Mercados de Gás e Eletricidade) deverá aumentar o teto do preço da energia.

A situação geopolítica também está desestabilizando a economia do Reino Unido, disse o economista-chefe da CBI, Rain Newton-Smith.













“Este é um conjunto difícil de estatísticas para o estômago. A guerra na Ucrânia, uma pandemia global, tensões contínuas nas cadeias de suprimentos – todas precedidas pelo Brexit – provaram ser uma receita tóxica para o crescimento do Reino Unido.”

Observando que existe o risco de que a economia não passe de um “segundo distante” à política nos próximos meses, a CBI ressaltou que apenas ações decisivas e imediatas do governo poderiam salvar a situação. O grupo sugeriu, por exemplo, introduzir medidas para conter a escassez de mão de obra e cortar impostos sobre os gastos das empresas.

“Deixe-me ser claro – esperamos que a economia fique praticamente estagnada. Não vai demorar muito para nos levar a uma recessão. E mesmo se não o fizermos, vai parecer um para muitas pessoas. Os tempos são difíceis para empresas que lidam com custos crescentes e para pessoas de baixa renda preocupadas em pagar contas e colocar comida na mesa”, disse o chefe da CBI, Tony Danker, acrescentando que a inação de Londres nos próximos meses “definiria em pedra uma economia estagnada em 2023, com a recessão uma preocupação muito viva.”

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT