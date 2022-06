Premiê português afirma que UE corre risco de criar 'falsas expectativas' com candidatura da Ucrânia

Para Costa, colocar Ucrânia na posição de candidato à adesão ao bloco – tema que vai ser tratado na próxima cúpula em Bruxelas, nos dias 23 e 24 de junho – significaria criar “falsas expectativas” de que as questões mais urgentes do país seriam resolvidas . Segundo ele, a discussão poderia apenas expor as divisões internas do bloco, favorecendo o posicionamento adotado pelo presidente russo, Vladimir Putin, na crise europeia.

Em Londres para assinar um acordo bilateral com o Reino Unido destinado a impulsionar o comércio, o primeiro-ministro português se recusou repetidamente a comentar sobre a ameaça do governo do Reino Unido de anular o protocolo que rege o comércio com a Irlanda do Norte, uma parte crucial do acordo britânico do Brexit com a UE, dizendo que era papel da comissão “negociar” os assuntos da UE com Londres.