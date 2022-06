Dados desclassificados mostram interesse do Reino Unido em petróleo por trás da Guerra das Malvinas

No período pré-guerra, o Reino Unido protestou oficialmente contra o comissionamento pela Argentina de pesquisas sísmicas em torno das ilhas por várias vezes, de acordo com documentos desclassificados datados de 1975 a 1981.

“Nós devemos assegurar que qualquer petróleo na plataforma continental das ilhas Malvinas é britânico, sem especificar se queremos dizer que é o governo de Sua Majestade ou as ilhas Falkland que têm o direito de explorá-lo. O importante é que é nosso e não argentino “, escreveu um funcionário da chancelaria britânica em 1981, segundo relatou The Guardian.

Um mês depois no mesmo ano, Lamont, Hurd e outros membros do gabinete britânico aprovaram um documento sobre política externa e de defesa estipulando que o Reino Unido deve “garantir o acesso seguro a uma parte substancial das receitas concomitantes”, mas apenas “quando estiver claro que os benefícios financeiros superarão as dificuldades políticas” .

As ilhas Malvinas, um arquipélago no sul do Atlântico, são um território ultramarino do Reino Unido disputado pela Argentina. Em 1982, os militares argentinos foram estacionados nas ilhas em uma tentativa de assumir o controle sobre o território. No entanto, Londres conseguiu restaurar a governança britânica dois meses depois, no final de uma breve guerra.