'É tudo mentira': Erdogan afirma que política ocidental não é confiável

Como exemplo, Erdogan citou as bases militares norte-americanas na Grécia.

“Quando perguntamos [a Atenas] com quais objetivos foram estabelecidas estas bases, eles nos respondem que é contra a Rússia. Porém, o que fizeram contra a Rússia pela Ucrânia? É tudo mentira. Não se pode confiar no Ocidente, especialmente quando se trata de suas políticas”, declarou.

Contudo, o presidente turco afirmou que Ancara coopera com os países ocidentais em âmbitos como cultura ou ciência.

Erdogan ainda destacou que a União Europeia não faz nada para que a Turquia adira ao bloco, embora o país permaneça como candidato desde 1999, e, sendo assim, “não se pode confiar na política do Ocidente”.

A Turquia questionou as afirmações de as instalações militares de Washington no país helênico se destinarem à defesa contra a Rússia, dizendo que Ancara “não acredita nisso”.