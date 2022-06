The Guardian: Rússia rompeu a união da OTAN

De acordo com o jornalista, a OTAN é uma organização menos coesa, poderosa e organizada do que aparenta ser.

Além disso, o jornalista afirmou que os membros da aliança estão tentando evitar as obrigações dispendiosas com Kiev, que poderiam ser encaradas como uma provocação por Moscou.

Impasse no bloco militar ameaça adesão da Finlândia e Suécia à OTAN

De acordo com o The Guardian, caso o conflito na Ucrânia permaneça, as fraquezas e vulnerabilidades da OTAN, que estiveram esquecidas por anos, ficarão ainda mais expostas, colocando a aliança em risco.