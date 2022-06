Intromissão dos EUA nos assuntos dos países da América Latina cria tensões na região, diz jornal

“Desde o início de sua independência, os EUA consideram a América Latina uma zona natural de influência […]. E episódios terríveis não ficaram no passado. A intromissão dos EUA nos assuntos dos países da América Latina ainda está presente”, escreve o autor Daniel Lemus-Delgado, que é professor do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey.

Segundo o professor, atualmente existem divergências consideráveis entre Washington e vários países da região. As raízes do crescente desconforto vêm das tentativas do governo dos EUA de impor suas políticas no Haiti, Cuba, Chile, Brasil, Panamá e em outros países.