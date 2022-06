Belgrado: países ocidentais querem que a Sérvia 'os absolva dos crimes que cometeram'

“A Sérvia não está interessada em participar dos conflitos dos grandes [países], e não está interessada em diminuir a proximidade e a cooperação com a Rússia e sua liderança”, sublinhou Vulin, afirmando que o Ocidente sabe que se Belgrado decidisse seguir suas exigências e sancionasse Moscou, isso não teria muito efeito sobre a Rússia do ponto de vista econômico, mas seria um “golpe forte no sentido moral”.