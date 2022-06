Espera-se que a escassez global de chips piore — CMIO

Restrições às exportações russas de gases nobres aumentarão a pressão sobre a cadeia de suprimentos, dizem especialistas

As restrições do governo russo às exportações de gases usados ​​na produção de semicondutores podem exacerbar a escassez de chips no mercado global e aumentar ainda mais os preços, informou o Global Times nesta semana, citando fontes.

Xiang Ligang, diretor-geral da Aliança de Consumo de Informações, com sede em Pequim, disse à agência que as restrições podem afetar a fabricação doméstica de semicondutores da China. O país é o maior consumidor de chips do mundo e é altamente dependente de chips importados.

De acordo com Xiang, a China importou cerca de US$ 300 bilhões em chips em 2021, usados ​​para a produção de carros, smartphones, computadores, televisores e outros dispositivos. Ele disse que setores altamente dependentes de chips importados podem ser afetados de forma mais significativa, enquanto o impacto será menos perceptível nas indústrias que usam chips que podem ser produzidos por empresas chinesas como a SMIC.













Na semana passada, a Rússia impôs restrições aos gases nobres em resposta às sanções da UE que visam as exportações de tecnologia para o país.

Gases nobres ou inertes – como neônio, argônio, xenônio e outros – são cruciais no processo de fabricação de semicondutores. Semicondutores são usados ​​para fazer os microchips necessários para gadgets, carros e eletrodomésticos.

Houve uma escassez global de semicondutores desde o início da pandemia de Covid, e o conflito na Ucrânia agravou o problema. Os preços globais dos gases néon e xenônio aumentaram desde que os fornecedores ucranianos Ingas e Cryoin, que fornecem cerca de 50% do gás néon do mundo para uso em semicondutores, interromperam a produção. A Rússia supostamente fornece até 30% do neon consumido globalmente. China e Japão são outros grandes produtores de gases nobres, mas seus suprimentos são consumidos principalmente no mercado interno.

