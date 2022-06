Antigos restaurantes McDonald’s abrem na Rússia com novo nome — CMIO

A cadeia de fast-food agora é chamada de ‘Vkusno i Tochka’, ou ‘Just Tasty’ em inglês

Vários restaurantes do antigo McDonald’s reabriram na Rússia com nova marca e propriedade no domingo – o Dia da Rússia foi comemorado em todo o país.

O icônico logotipo de arcos dourados do McDonald’s foi retirado em restaurantes em todo o país, e os locais foram reabertos como ‘Vkusno i Tochka’, que se traduz aproximadamente como ‘Just Tasty’.

Um novo logotipo também foi revelado – um círculo e duas linhas diagonais em um fundo verde, lembrando a letra ‘M’. Segundo os novos proprietários, representa um hambúrguer e duas batatas fritas.

Entre os primeiros a reabrir estará o principal local na Praça Pushkin, em Moscou, onde o McDonald’s lançou sua primeira filial soviética em janeiro de 1990, marcando simbolicamente o fim da Guerra Fria para muitos russos. Na madrugada de domingo, o site incluiu o slogan ‘O nome muda, o amor permanece’.

Relatos da mídia russa sugerem que o menu da cadeia permanecerá quase o mesmo, mas os nomes dos itens serão diferentes.

No mês passado, o McDonald’s anunciou que estava vendendo seus restaurantes na Rússia para um de seus licenciados, Alexander Govor. Estava longe de ser o único grande nome a deixar a Rússia após o lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia e as amplas sanções ocidentais que se seguiram. A rede de fast-food atuava no país há mais de 30 anos.

De acordo com os novos proprietários, os restaurantes serão totalmente reabertos em todo o país dentro de dois meses, e o número total de locais será expandido dos atuais 850 para 1.000.

O McDonald’s, a maior rede de fast-food do mundo, tem o direito de recomprar seus restaurantes na Rússia dentro de 15 anos. Além disso, relatos da mídia dizem que um pequeno número de restaurantes McDonald’s poderá continuar trabalhando na Rússia em sua forma original, pois um dos licenciados da empresa, Rosinter Restaurants, tem um acordo com a empresa que permite manter a franquia até 2023.

