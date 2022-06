Coreia do Norte realizou lançamentos de projéteis de artilharia, informam militares de Seul

De acordo com a agência Yonhap, os militares sul-coreanos declararam que, entre as 8h07 e as 11h03 do horário local, foram identificadas “várias trajetórias” que se acredita corresponderem a disparos de artilharia, disse a mídia sem fornecer mais detalhes.

“Enquanto reforçamos a vigilância e o controle militar, a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão trabalhando juntos e mantendo uma postura de prontidão completa”, informou a entidade militar sul-coreana.

Durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, convocada para debater os lançamentos, as autoridades da Coreia do Sul expressaram sua preocupação pelo fato de o país vizinho estar aperfeiçoando sistemas de armamento que representam uma ameaça direta para Seul e reafirmaram que vão abordar com firmeza estas ações de Pyongyang, apontou o gabinete presidencial de Seul, de acordo com a agência AP.

Panorama internacional EUA vão responder vigorosamente se a Coreia do Norte realizar teste nuclear, diz vice-secretária

Este teste ocorreu após Pyongyang lançar em 5 de junho vários mísseis balísticos de curto alcance na direção do mar do Japão (também conhecido como mar do Leste). Em resposta, os EUA e a Coreia do Sul também dispararam mísseis.

A Coreia do Norte realiza testes dessa natureza com frequência ao longo dos últimos anos. Os lançamentos são motivo de tensões na região, principalmente com a vizinha Coreia do Sul e com o Japão. Ambos os países condenaram lançamentos semelhantes em ocasiões anteriores.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor