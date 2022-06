Os custos de plantio dobraram este ano após os custos do diesel dispararem, relata a RIA Novosti

O aumento dos preços dos combustíveis nos EUA acrescentou milhares de dólares aos custos dos agricultores este ano, de acordo com Ty Higgins, porta-voz do Departamento de Agricultura de Ohio.

Ele disse à agência de notícias russa RIA Novosti nesta semana que os preços recordes do diesel resultaram na duplicação do custo de semeadura.

“O diesel não é o único, mas o combustível mais necessário na agricultura”, disse Higgins. “Quando você pensa na época de semeadura, imagine quantos tratores usam diesel, trabalhando dia e noite. O que costumava exigir US$ 300-400 por dia no ano passado agora chega a mil dólares”, ele adicionou.

Nos Estados Unidos, o diesel responde por até 15% das despesas gerais de uma fazenda, de acordo com o California Farm Bureau.













Dados da American Automobile Association mostraram que o custo do diesel estabeleceu outro recorde histórico nesta semana, chegando a US$ 5,64 por galão. Para comparar, em junho passado custava cerca de US$ 3,19 e em 2020 era apenas US$ 3,03 por galão.

Javier Zamora, um agricultor orgânico da Califórnia, também disse à RIA que suas despesas para a temporada de semeadura deste ano também dispararam. “O aumento do preço do diesel é um grande problema porque fornecemos nossos produtos diretamente para lojas, hospitais e escolas, então a quantidade de dinheiro que vai para isso e tratores quase dobrou em relação ao ano passado.” ele disse.

Analistas dizem que os preços já estavam subindo antes da crise na Ucrânia e foram pressionados pelas dificuldades da cadeia de suprimentos e pelo aumento da demanda à medida que viagens e remessas se recuperavam das baixas da pandemia. Mas a guerra e as subsequentes sanções energéticas dos EUA à Rússia só pioraram a situação.

