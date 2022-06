Ministro da Defesa ucraniano admite envio de soldados inexperientes para linha de frente

Conforme escreve o veículo, os soldados que voltam da frente relatam sobre o caos no comando. O The Economist nota ainda que combatentes jovens e inexperientes das unidades voluntárias estão sendo enviados para a linha de frente a fim de substituir os soldados falecidos.

O ministro ucraniano afirmou também que a “burocracia e o pragmatismo do Ocidente acabaram sendo mais fortes do que seus valores” .

Recentemente, o chefe da pasta relatou que a situação na frente é difícil: as tropas ucranianas perdem diariamente cerca de 100 homens. Por sua vez, o assessor do presidente Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, divulgou o número das baixas diárias das tropas ucranianas, que seriam duas vezes maiores do que foi declarado por Reznikov.