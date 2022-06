O índice do dólar saltou acima de 105 pontos pela primeira vez desde dezembro de 2002

A partir de 18h07, horário de Moscou, a taxa de câmbio do euro em relação ao dólar caiu para US$ 1,0423 em relação ao fechamento anterior de US$ 1,0515. O dólar em relação ao iene caiu para 133,89 ienes de 134,42 ienes. O índice do dólar avançou 0,85%, para 105,03 pontos. O índice subiu acima dessa marca pela primeira vez desde dezembro de 2002.