Banco de Wall Street faz previsão do preço do petróleo — CMIO

Analistas do Goldman Sachs esperam que os preços globais do petróleo subam para US$ 140 por barril já neste verão, já que um declínio na produção russa, juntamente com uma recuperação gradual da demanda da China, deve aumentar a pressão sobre o que já é baixo.

“Um grande aumento nos preços permanece bem possível neste verão, quando a demanda atinge sazonalmente seu pico”, analistas do banco escreveram na nota, vista pelo The Insider.

Analistas do Goldman esperam que os preços cresçam “dados os níveis recordes atuais de estoques baixos”, dizendo que o Brent teria uma média de cerca de US$ 140 por barril no terceiro trimestre de 2022, e pode subir ainda mais.

Os economistas, no entanto, destacaram que os consumidores sentirão que o petróleo atingiu US$ 160 o barril. Isso se deve à falta de capacidade nas refinarias, o que deve elevar os preços da gasolina e do combustível mais do que se pensava anteriormente, aumentando os custos em toda a economia.













Os preços do petróleo dispararam quase 50% até agora este ano como resultado de um aumento pós-pandemia na demanda por energia e sanções ocidentais sem precedentes impostas à Rússia, um dos maiores exportadores do mundo.

De acordo com dados da organização sem fins lucrativos American Automobile Association (AAA), que rastreia os preços em mais de 60.000 postos de gasolina nos EUA, os preços da gasolina no país foram empurrados para um recorde de US $ 4,92 por galão.

Na sexta-feira, o petróleo Brent de referência internacional estava sendo negociado acima de US$ 122 por barril, enquanto o WTI de referência de petróleo dos EUA estava acima de US$ 121 por barril.

Os analistas do Goldman preveem que os preços do petróleo continuarão altos, mesmo que um aumento para cerca de US$ 140 desencadeie alguns “exigir destruição” incentivando as pessoas a parar de usar tanta energia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT