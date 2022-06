Macron exorta a rever gastos com defesa: França 'entrou na economia de guerra'

“Eu pedi ao ministro [da Defesa, Sébastien Lecornu] e ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas [Thierry Burkhard] para reverem nas próximas semanas a lei sobre o planejamento militar ante os atuais desenvolvimentos geopolíticos “, afirmou o mandatário francês nesta segunda-feira (13) durante a abertura da Exposição Internacional de Defesa e Segurança Eurosatory 2022, nos subúrbios de Paris.

De acordo com suas palavras, a França já “entrou na economia de guerra” .

Ontem (12), a aliança centrista do presidente Macron, Ensemble (Juntos), chegou à frente da rival Nova União Popular Ambientalista e Social (Nupes), de Jean-Luc Mélenchon, no primeiro turno das eleições parlamentares na França.

Com 100% dos votos processados na votação, o Ministério do Interior disse que o Ensemble obteve 25,7%, enquanto o Nupes obteve 25,6%. O partido de direita Rally Nacional, de Marine Le Pen, terminou em terceiro com mais de 18%.