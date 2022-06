DONETSK, 13 de junho – RIA Novosti. As tropas ucranianas às 18h00 bombardearam os distritos de Kyiv, Voroshilovsky e Kuibyshevsky de Donetsk, na República Popular de Donetsk, disparando 80 foguetes do Grad MLRS, o escritório de representação da DPR no Centro Conjunto de Controle e Coordenação dos relatórios do regime de cessar-fogo.

“O fogo foi registrado a partir do VFU (formações armadas da Ucrânia – ed.) na direção: 18h00 (coincide com o horário de Moscou) – o assentamento de Pervomaiskoye – a cidade de Donetsk (distritos de Kyiv, Voroshilovsky e Kuibyshevsky): 80 mísseis foram disparados do BM-21 “Grad”, – diz a mensagem do escritório de representação no canal Telegram.