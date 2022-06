Mélenchon suspeita que o Ministério do Interior francês manipulou as eleições parlamentares

PARIS, 13 de junho – RIA Novosti. Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de esquerda Insubordinado França, cuja Nova União Ecológica e Social Popular (Nupes) ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições parlamentares da França, suspeita que o ministro do Interior Gérald Darmanin de manipulação eleitoral.

Mais cedo na segunda-feira, foi relatado que, de acordo com o Ministério do Interior do país, a coalizão do presidente francês Emmanuel Macron “Juntos!” no primeiro turno das eleições parlamentares recebe 25,71%, a esquerda “Nova União Ecológica e Social Popular” (Nupes) Jean-Luc Mélenchon – 25,61%.

“Agora há dúvidas sobre o que o Sr. Darmanen está fazendo com os resultados… Sempre confiei, e agora temos grandes dúvidas sobre o que eles são capazes de fazer para manipular os resultados”, disse Mélenchon a repórteres. O vídeo de seu discurso foi transmitido pela BFMTV.

Conforme consta em nota no site do partido “França Insubjugada”, nos dados do site do Ministério da Administração Interna, os candidatos que foram apontados ou apoiados oficialmente pelo sindicato foram retirados do resultado do Nupes nas eleições.

O partido acrescentou que se o Nupes vencer, será criado “um verdadeiro órgão eleitoral independente e livre dos métodos desonestos do ministro Darmanen”.

No domingo, a França realizou o primeiro turno das eleições para a Assembleia Nacional do país (câmara baixa do parlamento). As assembleias de voto nas regiões concluíram o seu trabalho. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos local, a participação às 17h00, horário local (18h00, horário de Moscou) foi de 39,42%.

A coalizão presidencial “Juntos!” está participando das eleições parlamentares. (Ensemble!), que une o partido renascentista fundado pelo presidente francês Emmanuel Macron (anteriormente chamado Avante, República!), o partido de centro Movimento Democrático e os partidos de centro-direita Horizontes e Ato. Também participa das eleições a coalizão de esquerda Nova União Ecológica e Social Popular (Nupes), que inclui a França Indomável de Jean-Luc Mélenchon, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o partido Europa-Ecologia-Verdes. Partidos de extrema-direita, como o Rally Nacional de Marine Le Pen e a Reconquista de Eric Zemmour, também participam da votação.