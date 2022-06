Alemanha exige que a Sérvia imponha sanções anti-russas — CMIO

A Sérvia deve seguir a liderança da UE em embargar a Rússia e reconhecer sua província separatista de Kosovo como um estado independente se espera se juntar ao bloco algum dia, disse o chanceler alemão Olaf Scholz nesta sexta-feira. Em uma entrevista coletiva em Belgrado após seu encontro com o presidente sérvio Aleksandar Vucic, Scholz também disse que as sanções anti-russas não terminarão quando os combates na Ucrânia terminarem.

“É importante que muitos países adiram às sanções, porque, além das entregas de armas, é algo que ajuda a Ucrânia a defender sua soberania e integridade territorial”. disse Scholz. “Esperamos que todos os candidatos à adesão à UE também se juntem às sanções.”

Bruxelas adoptou até agora seis “pacotes” de sanções anti-Rússia, com a mais recente incluindo uma proibição faseada das importações de petróleo. Estas sanções da UE são “não é algo que terminará quando as hostilidades terminarem”, Scholz disse em Belgrado.

Em vez disso, explicou o chanceler alemão, a Rússia deve aceitá-lo “não pode ditar os termos da paz” à Ucrânia e garantir a soberania e a integridade territorial de Kiev, antes de a UE considerar o levantamento do embargo.













O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que as sanções saíram pela culatra no Ocidente, citando exemplos de inflação e escassez que os governos dos EUA e da UE estão tentando culpar Moscou. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, admitiu na sexta-feira que as sanções “enorme diferença nos preços de alimentos e energia”, em meio à inflação recorde.

Vucic elogiou a cooperação econômica da Sérvia com a Alemanha, mas reiterou que sancionar a Rússia seria uma proposta difícil para Belgrado. No início desta semana, ele disse à televisão sérvia que o embargo de petróleo da UE já custou US$ 600 milhões em preços mais altos.

Na reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos no mês passado, Vucic disse que havia “sem possibilidade” de sanções anti-Rússia neste momento e exprimiu o seu orgulho por a Sérvia ter conseguido manter a sua própria política independente apesar da pressão contínua.

Na sexta-feira, no entanto, ele disse que “entendi perfeitamente” exigências de Scholz, acrescentando que “o chanceler será notificado de todas as nossas decisões daqui para frente.”













Sancionar a Rússia não foi a única exigência que Scholz fez a Belgrado, no entanto. O chanceler alemão iniciou sua turnê pelos Bálcãs em Pristina, capital da província separatista sérvia de Kosovo, que declarou independência em 2008 com o apoio da Otan.

“É inimaginável que dois países que não se reconhecem se tornem membros da UE” Scholz disse em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, que foi amplamente interpretado como significando que a Sérvia deve reconhecer a província separatista antes de esperar se juntar ao bloco.

“Ouvimos isso pela primeira vez na coletiva de imprensa em Pristina”, Vucic disse mais tarde na sexta-feira, acrescentando que foi uma surpresa, já que até agora a UE exigia “normalização” de relações, não de reconhecimento. Ele disse a repórteres que havia dito a Scholz que a Sérvia valoriza sua própria integridade “tanto quanto você valoriza a integridade da Ucrânia.”