Líderes das 3 maiores nações da União Europeia vão se reunir em Kiev, diz mídia italiana

Mais cedo, o tabloide Bild am Sonntag anunciou que o chanceler alemão Olaf Scholz se reuniria em Kiev com o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi antes da cúpula do G7 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo), marcada para 26 de junho na estância bávara de Schloss Elmau.