China diz aos EUA que ‘lutará a todo custo’ por Taiwan – CMIO

Em uma reunião de chefes de defesa, Pequim deixou claro que “esmagaria” qualquer movimento em direção à independência de Taiwan

O ministro da Defesa chinês, general Wei Fenghe, disse ao secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, na sexta-feira, que Pequim “lutar a todo custo” para evitar que Taiwan se separe do continente chinês. Seu alerta vem quando os EUA buscam um acordo de armas multimilionário com Taiwan e em meio a mensagens conflitantes sobre o status da ilha de Washington.

“Se alguém se atreve a separar Taiwan da China, os militares chineses não têm escolha a não ser lutar a todo custo e tomar todas as medidas necessárias para esmagar qualquer tentativa dos ‘separatistas de Taiwan’ de separar Taiwan da pátria.” Wei disse a Austin, de acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Wu Qian.

“Os militares chineses salvaguardarão resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial”. acrescentou Wu.













Wei e Austin se encontraram em Cingapura na sexta-feira, à margem da conferência anual de defesa Shangri-La Dialogue. O encontro, organizado pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), um think-tank britânico, atraiu participantes de mais de 40 países e foi aberto com um discurso do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.

Antes da reunião de Austin e Wei, o presidente dos EUA, Joe Biden, declarou no mês passado que os EUA envolveriam seus militares em qualquer potencial conflito entre China e Taiwan, aparentemente desconsiderando a política de longa data dos EUA de ‘ambiguidade estratégica’ na ilha e seu relacionamento com Pequim.

Austin e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, recuaram a declaração de Biden e declararam que os EUA estavam de pé por sua ‘Política de Uma China’ – que reconhece, mas não endossa, a soberania de Pequim sobre Taiwan e não garante nem descarta a intervenção militar dos EUA caso a China ameace assimilar Taiwan pela força.

No entanto, a insistência de Blinken de que a China está engajada em “retórica e atividade provocativa” em relação a Taiwan, bem como a aprovação do Pentágono na quarta-feira de uma venda de armas de US$ 120 milhões para Taipei, irritaram o governo chinês. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, anunciou na quinta-feira que tais acordos “violam seriamente o princípio de uma só China”.

Falando em Cingapura na sexta-feira, Wu reiterou a oposição da China a este acordo de armas e rejeitou as alegações de Blinken de que Pequim estava ameaçando a estabilidade do Estreito de Taiwan. Em vez disso, ele alegou que “Independência de Taiwan e forças estrangeiras” foram responsáveis ​​por quaisquer alterações.