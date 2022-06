Pequim adverte EUA contra tentativas de separar Taiwan da China

Pequim está preparada para tomar medidas resolutas se Taiwan declarar independência, advertiu na sexta-feira (10) Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China.

Pequim pede a Washington que pare de aprofundar laços com Taiwan e alerta para ‘situação perigosa’

Pequim lamentou a continuação da venda de armas pelos EUA a Taiwan, mas Qian comunicou que houve uma comunicação estratégica franca, positiva e construtiva com Austin, com ambos concordando que as forças armadas de seus países deveriam “implementar cuidadosamente o principal consenso alcançado pelos líderes dos dois países, manter a comunicação frequente e gerir riscos e crises”.