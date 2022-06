Americano ataca embaixada chinesa — CMIO

Um homem de Chicago que tentou lançar uma bomba incendiária na embaixada chinesa nos EUA terá que ficar na prisão por uma semana e aguardar uma avaliação de saúde mental, ordenou um juiz de Washington, DC na sexta-feira. Benjamin Grabinski teria pedido para ser mantido em isolamento por medo da população carcerária em geral.

Grabinski foi preso na quinta-feira, depois de jogar uma garrafa sobre o portão da embaixada chinesa, localizada no noroeste de Washington. Ele caminhou até a embaixada segurando uma garrafa de vidro com um pedaço de pano saindo do gargalo e tentou incendiar o pano, segundo as autoridades. Quando ele falhou, Grabinski jogou a garrafa por cima do portão e foi embora. Ele foi detido por agentes do Serviço Secreto dos EUA a poucos quarteirões da embaixada.

“Tentei acender, mas não funcionou” os agentes disseram que ele lhes disse.

A juíza Zia Faruqui ordenou uma avaliação mental de Grabinski, com um relatório a ser entregue na próxima sexta-feira na audiência de detenção. Grabinski teria pedido que ela fosse mantida em isolamento na prisão de DC.

“Eu não quero ter que virar [to] uma gangue de supremacia branca para sobreviver na população em geral”, disse ele, segundo Político.













De acordo com o depoimento arquivado na sexta-feira, Grabinski foi parado por um oficial do Serviço Secreto do lado de fora da embaixada em 29 de maio, depois que ele “continuamente assediado” um oficial de segurança. Ele também supostamente jogou uma pedra na embaixada e disse: “Da próxima vez, vai ser uma bomba incendiária!”

Grabinski mostrou ao agente uma identidade do estado de Illinois e um cartão do Departamento de Assuntos de Veteranos. Ele também disse que tinha jogado um “pequena pedra” na embaixada e que viajou para DC de Chicago para mostrar “descontentamento com o governo chinês”, disse o depoimento.