Biden: Zelensky não quis ouvir informações da inteligência dos EUA alertando sobre operação russa

Na sexta-feira (10), Joe Biden afirmou durante evento de arrecadação de donativos para Ucrânia em Los Angeles, que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky , não quis ouvir a inteligência dos EUA quando indicaram que a Rússia estava prestes a começar sua operação na Ucrânia, de acordo com a Associated Press.

De acordo com a agência, nas semanas antes do início da operação, em 24 de fevereiro, Zelensky se irritou publicamente quando funcionários do governo Biden alertaram repetidamente que uma ação russa era altamente provável.