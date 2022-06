Congresso dos EUA propõe aliança anti-Irã — CMIO

Os legisladores propuseram uma rede de defesa aérea integrada para Israel e nove países árabes

Os EUA devem apoiar Israel e nove países árabes no estabelecimento de um sistema integrado de defesa aérea para combater o Irã, de acordo com uma proposta de 10 membros do Congresso de ambos os partidos divulgada nesta semana.

Apelidado de Deterring Enemy Forces and Enabling National Defenses (DEFEND), o projeto de lei autorizaria o Pentágono a cooperar com Israel, Bahrein, Egito, Iraque, Kuwait, Jordânia, Catar, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para desenvolver e implantar defesas aéreas e antimísseis integradas contra a suposta ameaça representada pelo Irã.

O projeto conta com o apoio de 10 parlamentares de ambos os partidos políticos. Os democratas Jacky Rosen (Nevada), Cory Booker (Nova Jersey), Joni Ernst (Iowa) e James Lankford (Oklahoma) o introduziram no Senado. Enquanto isso, os democratas Brad Schneider (Illinois), David Trone (Maryland) e Jimmy Panetta (Califórnia) uniram forças com os republicanos Cathy McMorris Rodgers (Washington), Ann Wagner (Missouri) e Don Bacon (Nebraska) na Câmara dos Deputados.

“A liderança dos EUA, no desenvolvimento de defesa aérea e antimísseis integrada, forneceria segurança, estabilidade e defesa unificada essenciais à região. A Lei DEFEND é um excelente exemplo do trabalho importante, bipartidário e bicameral que o Congresso deve priorizar em nossa busca pela paz e estabilidade regionais ”. Rep. Schneider (D-Illinois) disse no anúncio.

Uma possível falha no plano é que Israel atualmente tem laços formais com apenas metade dos países que estariam envolvidos. Também não está claro se algum dos países listados está a bordo do esforço, ou se os legisladores dos EUA os consultaram, de acordo com o Times of Israel.

A ideia de um sistema de defesa aérea conjunto foi lançada na reunião de ministros das Relações Exteriores de Israel, Bahrein, Egito, Marrocos e Emirados Árabes Unidos com o secretário de Estado dos EUA em março passado. Ele também foi mencionado em conversas entre EUA e Arábia Saudita, que o Departamento de Estado espera que levem Riad a também aderir aos Acordos de Abraham.