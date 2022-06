Austrália oferece compensação à França — CMIO

Paris receberá de volta apenas uma fração de um contrato multibilionário rasgado por Canberra

A Austrália concordou em desembolsar US$ 589 milhões (AU$ 835 milhões) em compensação ao estaleiro francês Naval Group depois de encerrar um grande acordo submarino no ano passado como parte do pacto AUKUS com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, no mais recente esforço para suavizar as relações diplomáticas. cuspiu.

O primeiro-ministro Anthony Albanese anunciou a oferta na manhã de sábado, dizendo a repórteres que o acordo economizaria dinheiro em impostos, enquanto aproveitava a oportunidade para criticar o ex-primeiro-ministro Scott Morrison por presidir “o governo mais esbanjador da história da Austrália”.

“É uma economia do [AU]US $ 5,5 bilhões que o Senado estima que resultariam desse programa ”, disse ele. disse o PM recentemente eleito, referindo-se ao malfadado negócio com a empresa francesa, acrescentando que a iniciativa “ainda representa um desperdício extraordinário de um governo que sempre foi grande no anúncio, mas não bom na entrega.”













Albanese continuou dizendo que o negócio seria um “resolução justa e equitativa” após um alvoroço significativo de Paris sobre o contrato cancelado de US$ 66 bilhões (AU$ 90 bilhões), observando que a oferta foi aceita após discussões com o presidente francês Emmanuel Macron.

Embora o Naval Group, um construtor naval majoritariamente estatal, tenha sido definido para construir 12 submarinos para a frota da Austrália, o acordo de três vias do AUKUS com os EUA e o Reino Unido fez com que Canberra mudasse abruptamente de rumo, em vez de adquirir submarinos de Washington. A França respondeu bruscamente, lembrando seu embaixador na Austrália, enquanto Macron sugeriu que Morrison havia mentido sobre o contrato.

O primeiro-ministro australiano agradeceu a Macron por sua disposição de reconstruir os laços e expressou esperanças de uma reunião pessoal com o líder francês.

“Vejo um encontro pessoal entre mim e o presidente Macron na França como absolutamente vital para redefinir esse relacionamento, que é importante para os interesses nacionais da Austrália”, disse. disse ele, acrescentando “Estou ansioso para aceitar o convite do presidente Macron para que eu visite Paris na primeira oportunidade.”