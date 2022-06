MOSCOU, 12 de junho – RIA Novosti. Declarações do deputado Radosław Sikorski (que anteriormente atuou como chefe do Ministério das Relações Exteriores e da Defesa da Polônia) sobre o direito do Ocidente de fornecer armas nucleares à Ucrânia põem em risco o povo polonês, que está sendo atraído para a redistribuição nuclear do mundo, Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse a porta-voz Maria Zakharova no domingo.