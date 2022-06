Pentágono chama Ucrânia de 'prévia' de 'mundo de caos' em justificativa de 300.000 militares na Ásia

A crise ucraniana é uma “prévia” do que pode acontecer na ausência da “ordem internacional baseada em regras” dominada pelos EUA e das botas americanas nos locais, deu a entender no sábado (11) Lloyd Austin, secretário de Defesa norte-americano.

“Portanto, vamos ser claros. A invasão russa da Ucrânia é o que acontece quando os opressores pisam as regras que nos protegem a todos. É o que acontece quando as grandes potências decidem que seus apetites imperiais importam mais do que os direitos de seus vizinhos pacíficos, e é uma prévia de um possível mundo de caos e tumulto em que nenhum de nós quereria viver”, disse Austin na cúpula de segurança do Diálogo Shangri-La, em Cingapura.

Segundo o chefe do Pentágono, “vemos os perigos da desordem, então vamos aproveitar este momento para nos reunirmos com um fim. Vamos usar este momento para fortalecer a ordem internacional baseada em regras , e vamos usar este momento para pensar sobre o futuro que todos nós queremos”.

General americano identifica ‘contrapeso’ para lidar com hegemonia da China no Pacífico

“É realmente por isso que estou aqui hoje. Os Estados Unidos estão firmemente ao lado de nossos parceiros para assegurar que continuemos caminhando rumo a essa visão compartilhada, e continuaremos fazendo nossa parte para reforçar a segurança no Indo-Pacífico. Mais membros do Exército dos EUA estão destacados aqui do que em qualquer outra parte do mundo: mais de 300.000 de nossos homens e mulheres”, declarou Lloyd Austin.

O secretário de Defesa dos EUA caracterizou as alianças de segurança no Indo-Pacífico com países como a Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Japão e Tailândia como uma “profunda fonte de estabilidade” e mencionou os esforços de Washington para tecer “laços mais estreitos com outros parceiros”, incluindo Cingapura, Índia, Indonésia e Vietnã.