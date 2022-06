O ex-presidente da Armênia está convencido de que os oponentes de Pashinyan alcançarão resultados

YEREVAN, 12 de junho – RIA Novosti. O ex-presidente da Armênia Serzh Sargsyan está convencido de que as forças políticas, unidas no Movimento de Resistência, exigindo a renúncia do primeiro-ministro Nikol Pashinyan, alcançarão o resultado desejado.

“Claro, haverá resultados desejados. Depois de amanhã você ouvirá o que o líder da oposição Ishkhan Saghatelyan (vice-presidente do Parlamento – ed.) tem a dizer sobre isso”, disse Sargsyan, comentando sobre as perspectivas do movimento no Congresso. pedido do jornalista.