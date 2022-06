Teatro dramático em Mariupol está planejado para abrir em 10 de setembro

“O objetivo é abrir até 10 de setembro”, disse ele. De acordo com Solonin, a nova temporada será aberta com dois ou três números de dança e shows pop, além de uma apresentação teatral.

Como observou Solonin, está sendo considerada a opção de unir as trupes do Teatro Dramático Mariupol e da Filarmônica da cidade. “Ou a Filarmônica se tornará uma filial da Filarmônica de Donetsk”, especificou.

De acordo com o departamento militar russo, o teatro foi explodido por nacionalistas Azov (contra cujos combatentes um processo criminal foi iniciado na Federação Russa) em 16 de março. O Ministério da Defesa da Federação Russa disse que as acusações feitas por Kyiv de supostamente realizar um ataque aéreo contra a construção de um teatro em Mariupol, onde os civis poderiam ser reféns, não são verdadeiras – a aviação russa não realizou nenhum ataque contra alvos terrestres. O Ministério da Defesa observou que “os militantes do batalhão nacionalista Azov cometeram uma nova provocação sangrenta ao explodir o prédio do teatro minado por eles”.