País báltico verá tarifas de gás dobrarem — CMIO

Famílias letãs enfrentam contas de energia mais altas depois que o país interrompe o fornecimento da Rússia

As tarifas de gás para residências letãs devem aumentar em quase 90%, disse a empresa de energia do país Latvijas Gaze na sexta-feira, conforme citado por Latvijas Vestnesis, o diário do governo do país.

A empresa, que atua na importação e comercialização de gás natural, anunciou que planeja aumentar as tarifas de gás natural entre 65,6% e 89,9%, dependendo do consumo.

A partir de 1º de julho, as contas de gás para residências com consumo anual de até 250 metros cúbicos aumentarão 65,6%, de € 1,10209 por metro cúbico para € 1,8252 por metro cúbico. Aqueles que consomem até 500 metros cúbicos de gás por ano verão a tarifa subir 74,7%, de € 0,96649 por metro cúbico para € 1,6896. As famílias que consomem mais de 500 metros cúbicos de gás anualmente terão um aumento tarifário de 89,9%, passando de € 0,80405 por metro cúbico para € 1,52715.

Letônia, Estônia e Lituânia pararam de importar gás russo como parte de um esforço dos países bálticos para reduzir a dependência energética de Moscou. Eles também rejeitaram o novo pedido de pagamento de gás natural em rublos de Moscou.

A Letônia importa até 80% de seu gás da Rússia.

