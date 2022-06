Como as tropas russas confrontaram as forças da OTAN na Iugoslávia, em um significativo primeiro pós-soviético — CMIO

RT relembra um momento chave do conflito de 1999 que ajudou a mudar a visão da Rússia sobre o Ocidente

Os eventos da década de 1990 na Iugoslávia são muitas vezes esquecidos nas discussões sobre as relações atuais entre a Rússia e o Ocidente. Muitos não conseguem entender por que a opinião pública na Rússia, que havia visto com bons olhos os EUA e a Europa Ocidental após o colapso soviético, de repente mudou para uma posição de crescente ceticismo.

O que abalou as ilusões ingênuas e idealistas de muitos russos foi a infame operação da OTAN contra a Iugoslávia em 1999.

O pretexto formal para o bombardeio da OTAN à Iugoslávia foi a Guerra do Kosovo. O Exército de Libertação do Kosovo (KLA), um grupo de rebeldes de etnia albanesa, vinha lutando contra uma insurgência guerrilheira e organizando ataques terroristas contra as forças do governo sérvio, enquanto os sérvios tentavam retaliar. Ambos os lados cometeram atrocidades, mas o Ocidente, motivado por considerações políticas, optou por apoiar os albaneses.

De 24 de março a 10 de junho de 1999, as forças da OTAN conduziram uma campanha maciça de bombardeio aéreo contra a Iugoslávia. Existem vários relatórios sobre o número exato de vítimas, mas de 270 a 1.000 militares e policiais e 450-2.500 civis foram mortos, enquanto a economia e a infraestrutura sofreram grandes perdas. Belgrado concordou com todos os termos exigidos pelo lado vencedor, e as forças de paz da OTAN foram enviadas para Kosovo, substituindo as forças lideradas pela Sérvia.

Isso foi visto como uma tragédia pelos russos. Historicamente, a Rússia tem fortes laços e uma conexão emocional com a Sérvia.

A URSS tinha acabado de desmoronar e a rebelião chechena ainda era uma grande preocupação, então os russos entendiam muito bem a situação dos sérvios. Muitos acreditavam na época, e ainda acreditam agora, que a Rússia evitou o cenário da Iugoslávia apenas porque era um estado nuclear.

Muitos russos reagiram com protestos em frente à embaixada dos EUA e às missões diplomáticas de seus aliados que participaram dos atentados. Alguns até foram para a Iugoslávia para lutar ao lado dos sérvios como voluntários. Como Estado, no entanto, a Rússia não estava em posição de fazer nada substancial para apoiar seus amigos de longa data.

O país estava se esforçando para se recuperar de uma crise econômica devastadora. A cena política interna também estava muito tensa, e o exército estava em frangalhos. No entanto, Moscou queria ser incluída na operação de pacificação em Kosovo e, idealmente, obter um mandato para enviar suas forças de paz ao norte de Kosovo, que abrigava a população sérvia local.

Essa era uma ideia muito razoável, já que os sérvios étnicos não tinham ninguém para protegê-los contra a limpeza étnica depois que o exército iugoslavo foi expulso da área. Mas para a OTAN, isso parecia ambicioso demais. Dado que o bloco liderado pelos EUA não estava disposto a cooperar, o Kremlin decidiu tentar forçar sua mão a aceitar a participação da Rússia.













O plano era bastante simples e consistia em uma manobra das tropas russas que faziam parte da Força de Estabilização na Bósnia e Herzegovina (SFOR). Um batalhão russo combinado deveria entrar em Kosovo, chegar à cidade de Pristina e proteger seu aeroporto. Isso seria então usado como alavanca nas negociações sobre a participação da Rússia no esforço internacional de manutenção da paz.

Em 10 de junho, a SFOR russa recebeu instruções secretas para preparar 200 soldados e veículos blindados leves e marchar para a Base Aérea de Slatina em Pristina. O batalhão combinado de pára-quedistas russos deveria cumprir a missão sob o comando do coronel Sergey Pavlov. Hoje, Pavlov treina cadetes em uma academia militar.

Politicamente, o plano foi produzido pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia e pelo GRU, a agência de inteligência militar do país, embora houvesse facções significativas dentro do governo russo que não apoiavam a ideia. Precauções foram tomadas para evitar qualquer vazamento. Apenas seis pessoas tiveram acesso total às informações sobre o plano.

Uma pequena unidade separada já estava estacionada em Kosovo. Consistia de 18 soldados da força-tarefa especial GRU comandada por Yunus-Bek Yevkurov. Conforme acordado com os sérvios, Yevkurov foi nomeado comandante desse grupo, encarregado de uma missão de reconhecimento – eles deveriam evitar ocorrências inesperadas no aeródromo quando as forças principais chegassem lá.

A força-tarefa especial operou de maneira eficiente e discreta, realizando missões de reconhecimento e mantendo a situação sob controle, tentando evitar encontros com tropas da OTAN e combatentes do KLA.

Enquanto isso, os preparativos para a operação planejada estavam em andamento na Bósnia. A unidade aerotransportada russa organizou um exercício militar como cobertura, permitindo que eles preparassem os equipamentos e as tropas para o lançamento da operação. Cada soldado recebeu uma carga dupla de munição e rações secas suficientes para durar 10 dias.

Às 4h do dia 11 de junho, o grupo deixou a cidade bósnia de Ugljevik, dirigindo seus APCs e caminhões pela Iugoslávia em direção a Pristina. Havia um total de 15 APCs e 35 veículos militares transportando 206 soldados. Além de caminhões militares comuns, havia vários veículos de reabastecimento e um veículo de comunicação na coluna. Eles tiveram que percorrer uma distância de mais de 600 km para chegar ao seu destino. Por causa da ênfase na velocidade, os planos iniciais de um comboio maior foram reduzidos apenas aos veículos essenciais.

A coluna avançou em alta velocidade – aproximadamente 80 km/h – porque a polícia sérvia havia liberado a estrada para eles, garantindo assim um “corredor verde”.













Na Iugoslávia, a coluna foi muito bem recebida por multidões entusiasmadas. Em Pristina, os sérvios encheram os APCs russos de flores enquanto passavam. Esta foi realmente uma experiência muito agradável para as tropas, mas também desacelerou sua marcha. Os APCs finalmente chegaram à pista de concreto da Base Aérea de Slatina pouco antes do amanhecer. Os soldados sérvios os saudaram com muita cordialidade, depois delegaram o controle do aeródromo a eles e deixaram suas posições.

Aproximadamente às 11h, tropas britânicas e francesas partiram para Pristina da Macedônia. Os britânicos tentaram usar a pista de Slatina para pousar seus helicópteros, mas os APCs russos que patrulhavam o aeródromo impediram que isso acontecesse.

“O general Wesley Clark ficou furioso. Eu não podia culpá-lo por isso, mas sabia que, felizmente, não estávamos à beira da Terceira Guerra Mundial.” O presidente dos EUA, Bill Clinton, lembrou mais tarde.

O general Sir Michael Jackson, que estava no comando da Força Kosovo da OTAN, deu um passo à frente e ordenou que as tripulações dos tanques britânicos se deslocassem em direção ao aeródromo. Naquele momento, o intérprete dos russos, o tenente sênior Nikolay Yatsikov, disse aos britânicos que, se eles prosseguissem, as consequências seriam terríveis. Nesse momento, um único soldado russo, cujo sobrenome era Ivanov, saiu e se moveu desafiadoramente em direção ao tanque, segurando um lançador de granadas e pronto para o combate.

Os britânicos não teriam problemas para derrotar o batalhão russo de 200 homens. No entanto, isso poderia ter desencadeado uma guerra entre duas potências nucleares. E foi exatamente isso que Jackson disse aos seus superiores: “Eu não vou ter meus soldados responsáveis ​​por iniciar a Terceira Guerra Mundial.”

O pessoal britânico cercou o aeródromo. Os paraquedistas russos passaram os dias seguintes cercados. Enquanto isso, os políticos continuaram a negociar.

O resultado dessas negociações foi, em geral, uma decepção. A Rússia conseguiu enviar um contingente de suas tropas para Kosovo, mas não conseguiu seu próprio setor separado. Efetivamente, isso significava que os sérvios de Kosovo nunca receberiam proteção adequada da campanha de terror dos combatentes albaneses. A Rússia era uma nação fraca na época e não conseguiu compensar sua falta de poder político, econômico e militar com alguns movimentos ousados.

Nos anos seguintes, uma força de paz russa (um total de 650 homens) serviu em Kosovo. As tropas se retiraram da província em 2003.

Ao longo desses anos, a limpeza étnica ocorreu em Kosovo, com a aprovação silenciosa da OTAN. A maioria dos sérvios deixou a província; muitos foram mortos. Monumentos e locais históricos sérvios foram varridos da face da terra.













Em última análise, a apreensão do aeroporto de Pristina pela Rússia não resultou em nenhuma grande mudança política. No final das contas, Moscou não conseguiu nem mesmo garantir um setor próprio.

Para a Rússia moderna, no entanto, esse episódio mantém um significado um tanto simbólico. Pela primeira vez desde o fim da União Soviética, a Rússia se envolveu em assuntos externos e seguiu uma política própria – uma que contrariava a narrativa ocidental. Enquanto isso, a operação da OTAN em Kosovo teve um efeito preocupante para aqueles na Rússia que apoiaram o Ocidente.

Na Rússia, os sérvios eram vistos principalmente como um povo próximo e, em última análise, amigável, um sentimento que permanece até hoje. Por causa disso, os russos se ressentiram do horror demonstrativo a que os sérvios foram submetidos pelas forças lideradas pelos EUA.

Mais importante ainda, a posição da UE e dos Estados Unidos sobre o conflito de Kosovo era, na melhor das hipóteses, moralmente ambígua. Nesse teatro complicado, onde cada lado tinha algumas reivindicações legítimas e nenhum deles era inocente, o Ocidente simpatizava com um e condenava o outro. Bombardeou Belgrado sob o pretexto de proteger os albaneses da limpeza étnica, mas não fez nada para impedir a limpeza étnica dos sérvios no mesmo território após sua própria operação triunfante.

Essa inconsistência fez com que muitos russos questionassem os valores morais ocidentais e os vissem como nada mais do que discurso duplo e hipocrisia.

Moscou também enfrentava um problema doméstico – o terrorismo islâmico no norte do Cáucaso. Apenas alguns meses depois, a invasão da República Russa do Daguestão pelos combatentes de Shamil Basayev e do comandante saudita Khattab desencadeou um conflito conhecido como Segunda Campanha Chechena.

Os russos não podiam deixar de imaginar estar no lugar dos sérvios. A postura moral dos europeus e americanos sobre a guerra na Chechênia, tendo como pano de fundo o bombardeio de Belgrado pela OTAN, invocou um senso de ironia rancorosa.

Embora a operação em Pristina não seja lembrada pelos russos como um exemplo de uma brilhante vitória política, ainda é percebida como a primeira vez que a Rússia, em sua história pós-soviética, foi capaz de dizer um “não” decisivo ao Ocidente , independentemente do resultado final.