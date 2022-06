Inflação nos EUA acelera para alta de 40 anos — CMIO

A inflação dos EUA atingiu o nível mais alto desde 1981 em maio, mostraram dados do Departamento do Trabalho dos EUA nesta sexta-feira. Os preços ao consumidor subiram 8,6% em maio em relação aos 12 meses anteriores, mais rápido do que o aumento anual de 8,3% em abril.

Em bases mensais, os preços cresceram 1% de abril a maio, uma alta acentuada em relação ao aumento de 0,3% de março a abril. O aumento dos preços dos alimentos, da gasolina e dos aluguéis vem impondo uma forte pressão sobre as famílias americanas.

Uma pesquisa do Bank of America Institute mostrou que os preços da gasolina estavam consumindo uma parcela maior dos orçamentos dos consumidores. Para as famílias de baixa renda, os gastos com gasolina atingiram quase 10% de todas as despesas com cartões de crédito e débito na última semana de maio, informou o instituto em relatório nesta semana. Isso é acima de cerca de 7,5% em fevereiro.

Enquanto isso, os preços na bomba estão em média de quase US$ 5 o galão nacionalmente e se aproximando do recorde ajustado pela inflação de cerca de US$ 5,40 alcançado em 2008.

Economistas, citados pela Associated Press, esperam que a inflação diminua este ano, embora não muito. Alguns deles prevêem que o índice de preços ao consumidor caia abaixo de 7% até o final do ano.

