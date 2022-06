Epstein foi assassinado – Chelsea Manning – CMIO

Os guardas prisionais do pedófilo provavelmente estavam envolvidos, disse Manning em um podcast recente

A denunciante do Exército dos EUA, Chelsea Manning, disse ao apresentador de podcast Ethan Klein que o aparente suicídio de Jeffrey Epstein em uma cela de prisão de Manhattan foi provavelmente um “assassinato na prisão” que os agentes penitenciários permitiram que acontecesse.

Preso em 2019 e acusado de tráfico sexual de menores, Epstein foi encontrado enforcado em sua cela no Metropolitan Correctional Center de Manhattan um mês depois. Sua morte foi considerada suicídio. No entanto, as câmeras de vídeo que cobriam a cela de Epstein falharam e dois guardas falsificaram registros afirmando que haviam monitorado o agressor sexual na noite de sua morte, gerando ceticismo público sobre a história do ‘suicídio’.

A morte de Epstein foi “assassinato,” Manning disse em um episódio do H3 Podcast de Klein na sexta-feira. “É assim que um assassinato na prisão acontece. Eu sei quando isso acontece.”

"Você quer se livrar de alguém na prisão? É assim que se faz," ela acrescentou, referindo-se ao aparente desligamento das câmeras de segurança que cobrem a cela de Epstein.













Manning, que nasceu homem, serviu no Exército dos EUA como analista de inteligência até sua prisão em 2010 por vazar material classificado para o WikiLeaks. Parte desse material retratava possíveis crimes de guerra dos EUA no Afeganistão e no Iraque. Acusada de espionagem, ela foi presa em um brigue do Corpo de Fuzileiros Navais na Virgínia naquele ano. Manning foi posteriormente transferido para uma instalação correcional militar em Fort Leavenworth, Kansas, e foi sentenciado em 2013 a 35 anos lá.

A sentença de Manning foi comutada em 2017 pelo ex-presidente Barack Obama. No entanto, ela cumpriu outra pena na prisão na Virgínia entre 2019 e 2020 por se recusar a testemunhar em um grande júri contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.

Manning falou extensivamente sobre seu tempo atrás das grades e disse a Klein que, em sua experiência, os guardas prisionais foram responsáveis ​​pela maior parte da violência nas instalações correcionais.

“Eles fodem com as pessoas” ela disse. “Imagine que você está sentado lá e seu trabalho é vigiar os presos por 12 horas. Claro que você vai ferrar com a gente.”

“Muitas vezes, as pessoas mais violentas e perigosas na prisão são os guardas da prisão.” disse Manning. “Apenas quantidades infinitas de medo e ansiedade de… que [Correctional Officer] ou guarda prisional de qualquer variedade serviria. Me assombra pensar que não associo alguém com uniforme de prisão a uma ameaça, mas vejo o uniforme do comandante e é diferente.”

Epstein era um financista bem relacionado cujos contatos frequentes incluíam os ex-presidentes dos EUA Bill Clinton e Donald Trump, o CEO da Microsoft Bill Gates e o príncipe real britânico Andrew. Embora sua morte tenha garantido que alguns detalhes desses relacionamentos nunca seriam revelados, também resultou na acusação do príncipe Andrew e da namorada de longa data de Epstein e ‘madame’ Ghislaine Maxwell. Andrew pagou um acordo a uma mulher que o acusava de agressão sexual em março, e Maxwell foi considerado culpado em cinco acusações de tráfico sexual envolvendo um menor em dezembro de 2021.