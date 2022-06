Boeing é vítima de sanções anti-Rússia — analista — CMIO

A produção do 737 MAX pode ser interrompida devido à falta de titânio e outros componentes críticos fornecidos pela Rússia

A decisão da Boeing de interromper a produção de seu popular avião 737 MAX pode ser devido a sanções impostas a Moscou, disse o especialista em segurança aérea Roman Gusarov ao jornal Izvestia. A Rússia fornece peças e componentes críticos para a fabricante americana de aeronaves.

Na semana passada, o Wall Street Journal informou que a Boeing teve que interromper a produção de jatos de fuselagem estreita por 10 dias em maio devido a problemas na cadeia de suprimentos.

“A dependência da Boeing do titânio russo é extremamente alta, chegando a cerca de 30-40%, o que significa que pelo menos uma em cada terceira aeronave da Boeing é montada inteiramente a partir de titânio russo.” Gusarov disse, acrescentando que, além do titânio, que é vital para a engenharia de aeronaves, a empresa também importa produtos de titânio do produtor russo VSMPO-AVISMA.

O analista acrescentou que a fabricante de aeronaves dos EUA recebeu anteriormente peças quase acabadas que foram produzidas em uma fábrica conjunta na cidade russa de Verkhnyaya Salda.













Em março, a Boeing suspendeu as compras de titânio da Rússia, dizendo que tinha um estoque substancial do metal e poderia garantir suprimentos adicionais de outras fontes. Esta decisão foi tomada depois que a Rússia foi atingida por severas sanções pelos EUA e seus aliados.

De acordo com Gusarov, a interrupção temporária da produção dos jatos 737 MAX pode ser atribuída não apenas à suspensão das entregas russas de titânio, mas também à interrupção global das cadeias de suprimentos. O especialista acrescentou que a produção global anual de até 600 aviões normalmente envolve quase toda a capacidade global de fabricação dos componentes relevantes.

“Afinal, a Rússia também impôs sanções retaliatórias indiretas que visam o fornecimento de metais não ferrosos e produtos da indústria de gás para produtos químicos, que são amplamente utilizados por produtores de microchips em todo o mundo”. Gusarov disse, acrescentando que os produtos da Boeing são fabricados por milhares de empresas globais.

Em março, a Bloomberg informou que a proibição de aeronaves russas do espaço aéreo dos EUA também poderia atingir a Boeing porque a empresa costumava contratar aviões de carga gigantes Antonov An-124, operados pelo Grupo Volga-Dnepr da Rússia, para transportar suprimentos para suas fábricas nos EUA.

