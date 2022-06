“Em Slavyansk, na RPD, o pessoal das Forças Armadas ucranianas foi alojado no Internato nº 1 e no Instituto de Pesquisa de Engenharia de Alta Tensão. Eles montaram depósitos de armas e lançadores de foguetes no local”, disse o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, general Mikhail Mizintsev, a repórteres.