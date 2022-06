DPR e LPR poderão delegar senadores ao Conselho da Federação se se tornarem parte da Rússia

MOSCOU, 12 de junho – RIA Novosti. No caso de o DPR e o LPR se tornarem parte da Rússia, os senadores dessas novas regiões serão delegados ao Conselho da Federação da mesma forma que os assuntos atuais, disse Vyacheslav Timchenko, presidente do comitê de regulamentação do Conselho da Federação, à RIA Novosti .