Itália responde alegando que rastreou números com visões ‘pró-Kremlin’ – CMIO

O governo foi forçado a desclassificar um memorando sobre “desinformação” durante o conflito russo-ucraniano

A Itália rejeitou uma reportagem da mídia de que estava investigando figuras públicas suspeitas de espalhar opiniões pró-Rússia. Além disso, o governo optou na sexta-feira por publicar um documento desclassificado sobre “pró-Kremlin” atividades nas mídias sociais, partes das quais vazaram anteriormente para a imprensa, provocando protestos.

Franco Gabrielli, o subsecretário estadual de segurança, insistiu que o dossiê secreto do governo sobre figuras supostamente pró-Rússia era “na verdade inexistente”.

“Não há Big Brother, nem Spectre na Itália: ninguém quer investigar as opiniões das pessoas”, Gabrielli disse, referindo-se a uma organização vilã dos romances de James Bond. “Opiniões são sempre respeitadas, o que é diferente de fake news” disse ele, acrescentando que “o único antídoto para a propaganda é a informação gratuita.” O vazamento de um documento sigiloso para a mídia, no entanto, será investigado e “nada ficará impune”, Gabrielli estressada.













O boletim de sete páginas intitulado ‘Desinformação especial no conflito russo-ucraniano entre 15 de abril e 15 de maio’ foi compilado pelo Departamento de Inteligência de Segurança (DIS) com a contribuição de várias outras agências e depois enviado ao Comitê Parlamentar para a Segurança do República (Copasir).

O documento detalha como vários “narrativas pró-Kremlin”, incluindo críticas ao governo italiano e à OTAN, estavam se espalhando no Facebook, Twitter e Telegram. Ele também descreveu os canais pelos quais citações de autoridades russas estavam ganhando força nas mídias sociais. Todos os dados foram coletados de fontes abertas e contidos “nenhum elemento de atividades de inteligência”, disse Gabrielli.

A controvérsia eclodiu depois que o jornal Corriere della Sera noticiou no domingo passado que oficiais de inteligência haviam identificado canais ligados à Rússia. “propaganda,” e essa “a investigação lançada pela Copasir entrou em sua fase crucial”. O jornal listou várias pessoas que disse fazer parte de “A rede de Putin na Itália”, referindo-se ao presidente russo. A lista incluía jornalistas, blogueiros e comentaristas políticos.

O relatório alegou que “ativistas pró-Putin” estavam apoiando o senador Vito Petrocelli, que perdeu o cargo de presidente do comitê de relações exteriores do Senado no mês passado depois de se opor à ajuda militar à Ucrânia.

Falando a repórteres na sexta-feira, Gabrielli negou que Petrocelli, que não foi mencionado no boletim desclassificado, esteja sob investigação. O senador, no entanto, descartou a entrevista coletiva de Gabrielli como “uma bagunça política”. Anteriormente, ele criticou o relatório do Corriere della Sera como “uma caça às bruxas contra a liberdade de pensamento e expressão de parlamentares, professores, colunistas e repórteres.”