Empresas internacionais contam perdas com a saída da Rússia — CMIO

As perdas de empresas internacionais com sanções ocidentais à Rússia ultrapassaram US$ 59 bilhões, informou o Wall Street Journal na sexta-feira, citando dados de declarações públicas e registros de títulos.

De acordo com o relatório, quase 1.000 empresas ocidentais relataram planos de deixar a Rússia ou reduzir as operações no país.

As baixas contábeis de ativos russos até agora cobriram uma ampla variedade de setores, de bancos e cervejarias a fabricantes, varejistas, restaurantes e companhias de navegação, disse.

O gigante do fast food McDonald’s espera dar baixa de até US$ 1,4 bilhão depois de concordar em vender seus negócios russos para um licenciado local. A ExxonMobil pode incorrer em perdas de US$ 3,4 bilhões após interromper as operações de um projeto de petróleo e gás no Extremo Oriente russo.

“Este período de perda não é o fim de tudo”, disse a diretora-gerente da empresa de consultoria de risco Kroll, Carla Nunes, conforme citado pelo WSJ. “À medida que a crise continua, podemos ver mais consequências financeiras, incluindo efeitos indiretos do conflito.”













O relatório indicou que algumas empresas, como a empresa irlandesa de leasing de aeronaves Aircap, estão baixando ativos presos na Rússia. A empresa registrou uma cobrança antes dos impostos de US$ 2,7 bilhões no mês passado, que incluiu a redução do valor de mais de 100 de seus aviões alugados para companhias aéreas russas no país.

Enquanto isso, a empresa francesa de energia TotalEnergies, que manteve sua presença na Rússia, sofreu uma redução de US$ 4,1 bilhões no valor de suas reservas de gás natural, citando o impacto das sanções ocidentais.

“Mais baixas contábeis e outras taxas contábeis relacionadas à Rússia são esperadas nos próximos meses, à medida que as empresas cumprem suas saídas planejadas do país”. escreveu o jornal.

