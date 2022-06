Principais comentários oficiais de saúde sobre como a varíola se espalha – CMIO

O contato pessoal “sustentado” é necessário para espalhar a doença, disse Rochelle Walensky

O vírus da varíola pode se espalhar pelo ar, mas somente se “contato face a face próximo e sustentado” é mantida, disse o diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA a repórteres na sexta-feira.

Com a doença se espalhando predominantemente entre homens gays, a diretora do СDС, Rochelle Walensky, alertou os médicos para não confundi-la com doenças sexualmente transmissíveis mais comuns.

Monkeypox é semelhante à varíola humana e é endêmica em partes da África Ocidental e Central, onde pode ser capturada de animais selvagens infectados. No entanto, surtos da doença foram registrados em 28 estados membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas últimas semanas e, até quarta-feira, 1.285 casos foram confirmados em países onde a varíola geralmente não é encontrada, segundo dados da OMS.

Com 45 casos registrados nos EUA, Walensky disse durante um briefing que a varíola não apresenta o mesmo risco de transmissão aérea que o Covid-19.













“Acredita-se que a varíola não permaneça no ar e normalmente não é transmitida durante curtos períodos de espaço aéreo compartilhado”. ela disse. “Não se acredita que o vírus se espalhe por meio de interações como uma conversa casual, passar no supermercado ou tocar nos mesmos itens, como uma maçaneta”.

Walensky acrescentou que, embora o vírus possa se espalhar por gotículas respiratórias durante “contato face a face próximo e sustentado”, é mais tipicamente “se espalha através do contato direto com fluidos corporais ou feridas no corpo de alguém que tem varicela”, ou através do contato com roupas ou roupas de cama de uma pessoa infectada.

Os sintomas iniciais da varíola do macaco incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Uma erupção geralmente começa no rosto e depois se espalha para outras partes do corpo, embora a OMS tenha observado que os pacientes afetados pelo surto atual estão desenvolvendo lesões nos órgãos genitais e no ânus, e não desenvolvendo alguns dos sintomas tradicionais semelhantes aos da gripe. infecção.

Casos iniciais na Europa no mês passado foram encontrados quase inteiramente em homens gays e bissexuais, e essa tendência continuou. O CDC afirma que “gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens compõem um grande número de casos”, enquanto a OMS observa que “Os casos foram identificados principalmente, mas não exclusivamente, entre homens autoidentificados como parte de redes sexuais estendidas”.

Walensky também alertou na sexta-feira que as lesões da varíola dos macacos podem se assemelhar às causadas por herpes e sífilis, e afirmou que alguns pacientes com varíola dos macacos também tinham essas doenças, além de gonorreia ou clamídia. “Os profissionais de saúde não devem descartar a varíola só porque um paciente tem outro diagnóstico ou outro [Sexually Transmitted Infection]” ela avisou.

A autoridade do Departamento de Saúde e Serviços Humanos Dawn O’Connell também disse a repórteres na sexta-feira que os EUA compraram mais 300.000 doses de vacina contra a varíola dos macacos, aumentando seu estoque atual de 72.000. A vacina, fabricada pela Bavarian Nordic e chamada Jynneos, foi aprovada para uso contra varíola e varíola pela Food and Drug Administration dos EUA em 2019, mas só foi aprovada na Europa para imunização contra a varíola.

A OMS não está atualmente recomendando a vacinação em massa contra a varíola dos macacos.