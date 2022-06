Preços da gasolina na Holanda atingem alta histórica — CMIO

Os preços na bomba na Holanda subiram para recordes, impulsionados pelo crescente custo do petróleo, segundo dados do grupo holandês de consumidores UnitedConsumers.

O preço de varejo de um litro de gasolina está atualmente em € 2,50, mostraram os dados. Chegava a € 2.505 por litro na bomba. O custo da gasolina aumentou 0,2 cêntimos por litro, face ao registado a 10 de março. O preço do gasóleo também aumentou, para 2,22 euros por litro em média.

Os preços mais altos dos combustíveis foram atribuídos ao aumento do preço do petróleo, com o petróleo Brent atingindo US$ 122 o barril na sexta-feira.

Especialistas dizem que a decisão da UE de suspender todas as importações de petróleo russo até o final de 2022 terá um impacto significativo sobre quanto os motoristas holandeses pagarão na bomba. Os preços da gasolina devem subir ainda mais nos próximos meses, prevêem analistas.

Os preços crescentes do petróleo, gás e eletricidade afetaram empresas e clientes em toda a Europa. A inflação anual na Holanda em maio foi de 10,2%, em comparação com 11,2% no mês anterior, segundo a Statistics Netherlands (CBS). A inflação continua alta, impulsionada pelo aumento dos preços de energia e alimentos.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT