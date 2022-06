Autoridades alemãs bloqueiam planos da Espanha de transferir tanques Leopard 2 à Ucrânia, diz mídia

Porém, conforme noticiou o Business Insider, Berlim não concordou com a iniciativa do governo espanhol.

Primeiramente, a quantidade de tanques seria reduzida para dez. Mas depois verificou-se que nenhum dos veículos estavam nas condições adequadas. Levariam “muitos meses para prepará-los novamente”, informou o site, citando uma fonte nos círculos do governo alemão.

A discussão sobre a transferência do Leopard 2 da Espanha para a Ucrânia também “aumentou a pressão” sobre o chanceler alemão Olaf Scholz quanto ao fornecimento de armas pesadas a Kiev.

A Rússia iniciou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro, com objetivo de “desmilitarizar e desnazificar” o país vizinho, após as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pedirem ajuda para se defenderem da intensificação dos ataques ucranianos.

Em retaliação à operação, os EUA, a União Europeia (UE) e seus aliados iniciaram a aplicação de sanções contra Moscou . Entre as medidas estão restrições econômicas às reservas internacionais russas e a suas exportações de petróleo, gás, aço e ferro.

A escalada de sanções impostas pelo Ocidente transformou a Rússia, de forma disparada, na nação mais sancionada do mundo , segundo a plataforma Castellum.ai, serviço de rastreamento de restrições econômicas no mundo.

No total, estão em vigor 10.625 medidas restritivas contra a Rússia, segundo os cálculos do site. A quantidade é quase o triplo das 3.637 sanções impostas pelo Ocidente ao Irã. Na sequência, aparecem a Síria (2.614), a Coreia do Norte (2.111), Belarus (1.133), a Venezuela (651) e Mianmar (567).