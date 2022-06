Investigadores do Comitê de Investigação interrogaram moradores de Sukhodolsk na LPR

Sukhodolsk, com uma população de 20.000 pessoas, está localizada no sudeste da LPR, perto da fronteira com a Federação Russa. Em 2014, a cidade se tornou um dos locais de combates ferozes entre a milícia de Luhansk e as forças de segurança ucranianas, que tentaram cercar Luhansk e assumir o controle da fronteira com a Rússia. Como resultado do bombardeio, as casas dos civis foram danificadas aqui, sofreram danos materiais e morais, muitos homens foram mortos durante as hostilidades.