O motim do Capitólio de 6 de janeiro não foi a verdadeira insurreição — CMIO

A América está sob ataque de dentro, e não é pelos desordeiros de DC de 17 meses atrás

Enquanto os membros da Câmara dos Representantes se reúnem para participar da audiência do Comitê Seleto da Câmara dos EUA para Investigar o Ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, não se pode deixar de se perguntar sobre a hipocrisia do espetáculo, especialmente à luz do Biden abordagem suave do governo aos distúrbios de George Floyd que varreram o país em 2020.

Enquanto a pandemia se espalhava durante o verão de 2020, milhares de americanos foram às ruas para protestar e, em alguns casos, revoltar-se pela morte de George Floyd, um afro-americano morto sob custódia policial.

A morte de Floyd foi um ponto de inflamação na crescente divisão racial e cultural dos Estados Unidos, exacerbada por ativistas da justiça social que sustentam que a polícia nos Estados Unidos é racista e que suas ações são possibilitadas pelo racismo sistêmico inerente à cultura, história e seus próprios fundamentos da América.













Os distúrbios causaram mais de um bilhão de dólares em danos materiais, de acordo com relatórios da Axios, mas o verdadeiro custo da violência é ainda maior devido ao impacto nas cidades – sem mencionar o custo humano e a destruição de tudo o que não foi devidamente segurado.

Oportunistas e saqueadores invadiram as cidades americanas, causando estragos em distritos comerciais – e até bairros residenciais. Empresas de propriedade de negros e de minorias em cidades como Kenosha e Minneapolis foram incendiadas por manifestantes que gritavam slogans ‘Black Lives Matter’, alguns dos quais se recuperaram.

Em Seattle, os ativistas Antifa e Black Lives Matter tomaram conta de um bairro inteiro. Apelidando de ‘CHAZ’ (Zona Autônoma de Capitol Hill) ou ‘CHOP’ (Protesto Organizado de Capitol Hill), os manifestantes seccionaram uma parte da cidade, transformando-se em uma zona proibida para a polícia. Estava cheio de crimes. Várias pessoas, incluindo menores, foram baleadas e mortas na chamada ‘zona autônoma’. Várias agressões sexuais teriam ocorrido. Apenas um homem foi preso por causa de um dos tiroteios fatais um ano depois.

Só nos EUA, estima-se que pelo menos 25 pessoas foram mortas enquanto participavam de protestos e incidentes relacionados à violência política que ocorreu durante aquele verão. O policial aposentado David Dorn foi assassinado nas ruas de St. Louis enquanto tentava proteger uma loja de penhores. Sua morte foi um grito de guerra para conservadores e apoiadores da polícia que estavam cansados ​​de ver homens e mulheres de azul difamados por fazerem seus trabalhos.

O impacto dos distúrbios de George Floyd não pode ser subestimado. Continua a repercutir em toda a América, à medida que várias cidades liberais se moveram para implementar a reforma da fiança, desembolsar as forças policiais e estabelecer uma legislação para impedir a chamada ‘brutalidade policial’ – neutralizando efetivamente a aplicação da lei.

A nação viu uma queda no recrutamento policial e um aumento nas demissões, transferências e um declínio geral no moral. Cidades como São Francisco, Chicago, Pittsburgh, Los Angeles, Seattle, Portland e Minneapolis viram picos de crimes contra a propriedade, crimes violentos e roubos de carros, já que os promotores se recusam a julgar os casos, deixando os criminosos voltarem às ruas com pouco mais do que um tapa no pulso. Os exemplos chocantes de vítimas caindo no esquecimento quando criminosos violentos com extensos registros de prisão se safarem de ataques por motivos raciais a brancos, asiáticos e judeus. Seus crimes ficam impunes enquanto Joe Biden e membros de seu governo continuam a protestar contra a ameaça de ‘supremacia branca’ e agitam bandeiras do Orgulho Transgênero, fazendo discursos vazios sobre a população aparentemente mais marginalizada da sociedade – as pessoas trans.













“Saia das cidades” tornou-se um refrão comum entre os conservadores que citam a destruição dos locais mais prósperos e populosos da América como uma razão para abraçar a vida rural fora dos subúrbios.

As cidades, outrora o auge da cultura americana e lar de monumentos em homenagem aos Pais Fundadores, tornaram-se uma triste paródia de si mesmas. O crime fica impune, viciados em drogas enchem as ruas com agulhas e moradores de rua montam acampamento bem em frente às maiores corporações do mundo. Em Seattle, a Amazon foi forçada a fechar seu escritório no centro da cidade devido a crimes violentos.

No auge do verão, inúmeras estátuas foram derrubadas, danificadas ou removidas pelas cidades devido aos protestos raciais. Poucos foram responsabilizados pela destruição desses monumentos históricos.

Apesar da destruição e ruína das cidades americanas e do ataque aos valores fundadores da América, os democratas optaram por não apenas ignorar o custo dos distúrbios para as vidas americanas, mas defender os protestos como um desenvolvimento positivo e progressivo.

Aproximadamente US $ 90 milhões foram doados ao Black Lives Matter, e outros milhões foram gastos na reformulação da cultura americana por meio de iniciativas de diversidade em salas de reuniões corporativas, governos civis e até militares. Os prefeitos de Portland e Minneapolis passaram por sessões de luta. Os democratas se ajoelharam em um gesto simbólico em homenagem ao Black Lives Matter.

Quando os democratas insistem que o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio foi um dos piores momentos da história americana, eles estão ignorando a destruição em curso da América e absolvendo-se de sua participação nela.

“A insurreição de 6 de janeiro foi um dos capítulos mais sombrios da história de nossa nação” disse o presidente Biden em um evento na sexta-feira. Descrevendo-o como “um ataque brutal à nossa democracia, um ataque brutal à aplicação da lei”, o presidente insiste que “É importante que o povo americano entenda o que realmente aconteceu e entenda que as mesmas forças que levaram a 6 de janeiro continuam em ação hoje.”

Biden está certo sobre uma coisa – as forças que levaram ao 6 de janeiro continuam em ação hoje.

Para entender o que está acontecendo, temos que ver como o motim de 6 de janeiro foi causado por um sentimento geral de descontentamento com a trajetória descendente dos Estados Unidos. Foi encenado por um coletivo de americanos que se referem a si mesmos como patriotas, que estão descontentes com a contínua destruição da América e seus valores. Quando eles levantaram suas vozes, eles foram ridicularizados, silenciados e marginalizados como traidores e teóricos da conspiração – tudo isso mesmo antes dos eventos daquele dia fatídico. E depois desse dia, muitos foram presos – alguns dos quais foram forçados a confinamento solitário e despojados de seus direitos até hoje. Eles tiveram poucos defensores, e a mídia tradicional continua relutante em falar sobre sua situação.

Se houver uma insurreição, ela está em andamento e está vendo através da destruição dos valores centrais da América. Quando tudo estiver dito e feito, os eventos de 6 de janeiro de 2021 não passarão de uma nota de rodapé nos livros de história.