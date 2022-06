Alemães alertam para ‘outono difícil’ e ‘inverno difícil’ — CMIO

As contas de energia devem subir na próxima temporada de aquecimento, diz o vice-chanceler

Os alemães devem se preparar para um outono e inverno difíceis devido aos preços disparados, enquanto o país pressiona pela independência da energia russa, o vice-chanceler e chefe do Ministério da Economia, alertou Robert Habeck na sexta-feira.

“Quanto ao apoio das pessoas que precisam, indiquei claramente o que nos espera e o que já é parcialmente uma realidade… estamos diante de um outono muito difícil e um inverno muito difícil”, disse ele, conforme citado pela RIA Novosti.

Habeck fez a previsão ao apresentar uma nova iniciativa de economia de energia do Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática (BMWK). Berlim planeja substituir o carvão e o petróleo russos até o final do ano e parar de importar gás russo até 2024, e está lutando para encontrar fontes alternativas de energia. Segundo o vice-reitor, os preços da energia já estão extremamente altos e “muitas pessoas receberão contas significativamente mais altas do que o normal” na próxima estação de aquecimento.













“Só por isso, economizar energia é urgentemente necessário, e eu sei que muitos já estão olhando para onde podem economizar alguma coisa, especialmente quando eles têm que vigiar cada centavo de qualquer maneira,” ele disse.

A nova iniciativa – ’80 milhões juntos pela mudança de energia’ – visa motivar as pessoas a economizar energia. Ele fornece exemplos em seu site da vida cotidiana e recomendações para economizar energia, incluindo: descongelar regularmente o freezer, aumentar a temperatura da geladeira para 7°C, usar lâmpadas LED nos escritórios, formas de reduzir o consumo de água e aquecimento no banheiro e na cozinha , etc













“Quem economiza energia ajuda a Alemanha a se tornar mais independente das importações russas e também o faz por causa do clima,“, disse Habeck.

A situação tumultuada com os preços da energia em todo o mundo atingiu duramente a Alemanha. A disponibilidade de transportadores de energia russos no mercado global foi colocada em risco após o lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia e as sanções de retaliação do Ocidente.

Os preços da energia impulsionaram a inflação anual na maior economia da Europa para 7,9% em maio, seu nível mais alto em quase 50 anos. Os preços da energia no país subiram 38,3% ano a ano no mês passado, enquanto os preços dos alimentos registraram um salto de 11,1%, mostram dados do Departamento Federal de Estatística (Destatis). Como resultado, quase metade dos cidadãos alemães foram forçados a mudar seu estilo de vida e cortar gastos, relata a mídia, citando pesquisas. De acordo com um estudo realizado esta semana para o jornal Bild pelo INSA, um em cada seis cidadãos alemães não come regularmente devido ao aumento dos preços, e outros 13% estão a ponderar a possibilidade de poupar na alimentação.

