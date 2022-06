PARIS, 12 de junho – RIA Novosti, Anastasia Ivanova. O primeiro turno das eleições parlamentares na França está ocorrendo com baixa participação, não há filas de quem deseja votar nas assembleias de voto em Paris, como aconteceu durante as eleições presidenciais, relata o correspondente da RIA Novosti da cena.

As assembleias de voto abriram para votação no primeiro turno das eleições para a Assembleia Nacional Francesa (câmara baixa do parlamento) no domingo às 8:00 (9:00 GMT). De acordo com o Ministério do Interior francês, a participação às 12:00, hora local (13:00, hora de Moscou) foi de 18,43%, o que é menor do que em 2017: 19,24% dos franceses votaram nas eleições até esta hora.

Ontem, 08:00 Macron reunido em Kyiv: os franceses vão pagar pela escalada da crise

A situação nas assembleias de voto na capital francesa também testemunha a baixa participação. Não há filas e agitação, como aconteceu nas eleições presidenciais de abril, nas assembleias de voto em Paris nas eleições parlamentares. Assim, alguns sítios do 17º distrito, que estão localizados em prédios de creches, escolas e prefeituras, como se convenceu o correspondente da RIA Novosti, estão praticamente vazios, os funcionários dos sítios observam a entrada com expectativa; alguns dos eleitores estão presentes não mais do que duas ou três pessoas.

Além disso, em muitas assembleias de voto não há guardas, como aconteceu nas eleições presidenciais.

O baixo número de eleitores nas eleições parlamentares também foi previsto por uma pesquisa realizada pelo think tank Odoxa e Backbone Consulting para o jornal Figaro. De acordo com o estudo, a participação pode estar em um nível historicamente baixo e chegar a apenas 46% após duas rodadas. Há cinco anos, esse número estava no patamar de 48,7%.

As eleições parlamentares são realizadas na França em dois turnos – 12 e 19 de junho. Eles vão eleger 577 deputados da Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento) por um período de cinco anos de quase 6.300 candidatos a um mandato de deputado.

A coalizão presidencial “Juntos!” (Ensemble!), que une o partido renascentista fundado pelo presidente francês Emmanuel Macron (anteriormente chamado Avante, República!), o partido de centro Movimento Democrático e os partidos de centro-direita Horizontes e Ato. Também participa das eleições a coalizão de esquerda Nova União Ecológica e Social Popular (Nupes), que inclui a França Indomável de Jean-Luc Mélenchon, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o partido Europa-Ecologia-Verdes. Partidos de extrema-direita, como o Rally Nacional de Marine Le Pen e a Reconquista de Eric Zemmour, também participam da votação.

As eleições parlamentares na França estão ocorrendo um mês e meio após as eleições presidenciais no país, como resultado das quais Emmanuel Macron foi reeleito presidente para um segundo mandato. De acordo com os resultados do segundo turno das eleições presidenciais, que ocorreu em 24 de abril, Macron recebeu 58,55% dos votos, sua rival Marine Le Pen – 41,45%.