As empresas petrolíferas ganham ‘mais dinheiro do que Deus’ – Biden – CMIO

Enquanto presidente culpa a ganância corporativa pelos altos preços do gás, a Exxon diz que está fazendo o possível para atender à demanda

O presidente dos EUA, Joe Biden, criticou a gigante do petróleo Exxon na sexta-feira, acusando a empresa de fazer “mais dinheiro que Deus” enquanto os americanos sofrem nas bombas. No entanto, a Exxon diz que está aumentando a produção, enquanto os conservadores culpam os altos preços do gás nas próprias políticas de Biden.

Falando no porto de Los Angeles, Biden encontrou uma série de bodes expiatórios para os preços recordes do gás nos Estados Unidos e a alta taxa de inflação em 40 anos, incluindo a indústria naval e o presidente russo Vladimir Putin, além de culpar os atrasos na cadeia de suprimentos.

Em relação aos preços do gás, Biden destacou a gigante do petróleo Exxon por se envolver em recompras de ações em vez de expandir sua atividade de perfuração.

“A Exxon ganhou mais dinheiro do que Deus este ano” ele disse aos repórteres. “Uma coisa que eu quero dizer sobre as companhias de petróleo… elas não estão perfurando, porque elas ganham mais dinheiro não produzindo mais petróleo.”

“Número dois, a razão pela qual eles não estão perfurando é que estão recomprando suas próprias ações, que devem ser tributadas com bastante franqueza”, disse. Ele continuou. “Exxon, comece a investir e comece a pagar seus impostos, obrigado.”

Mais tarde na sexta-feira, um porta-voz da Exxon disse à Forbes que a empresa aumentou sua perfuração na Bacia Permiana no Texas em 70% entre 2019 e 2021 e está gastando 50% a mais para aumentar a capacidade de refino nesta região em 2022 versus 2021. O porta-voz disse que a Exxon perdeu mais de US$ 20 bilhões em 2020 e pagou US$ 40,6 bilhões em impostos em 2021, um aumento de US$ 17,8 bilhões em relação a 2020.

Com inflação, preços do gás e preocupações econômicas em geral as três principais questões para os eleitores americanos, uma recente pesquisa da ABC News descobriu que 71% dos americanos desaprovam os esforços de Biden para conter o aumento dos preços e 72% estão insatisfeitos com suas tentativas de derrubar preços do gás em particular.













Além de culpar empresas como a Exxon, Biden invocou repetidamente a frase “Aumento de preços de Putin” em uma tentativa de culpar o líder russo e a operação militar de Moscou na Ucrânia pelo aumento no custo de vida nos EUA.

No entanto, a taxa de inflação dos EUA aumentou acentuadamente desde que Biden assumiu o cargo em janeiro passado, passando de uma média de 1,4% em dezembro de 2020 para 7% em dezembro de 2021, dois meses antes das tropas russas entrarem na Ucrânia. Os preços do gás também subiram de uma média de US$ 2,28 por galão em dezembro de 2020 para US$ 3,40 um ano depois.

Os críticos conservadores de Biden dizem que as políticas liberais de gastos do presidente aumentaram a inflação, enquanto suas políticas de energia verde – incluindo a proibição de novos arrendamentos de perfuração e o fechamento do oleoduto Keystone XL Canadá-EUA durante sua primeira semana no cargo – frustraram a indústria de energia americana. . Além disso, sua decisão de embargar as importações russas de petróleo e gás também restringiu o fornecimento de combustível aos EUA.

A própria secretária do Tesouro de Biden, Janet Yellen, negou que a ganância corporativa seja responsável pelos atuais problemas econômicos dos EUA. Falando em um evento na quinta-feira organizado pelo New York Times, Yellen culpou a inflação nas forças de “demanda e oferta.”