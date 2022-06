Arábia Saudita cortará fornecimento de petróleo para a China – relatórios – CMIO

A Arábia Saudita cortará os embarques de petróleo para a China em julho, informaram a Reuters e a Bloomberg na sexta-feira, citando fontes com conhecimento do assunto.

De acordo com os relatórios, a maior exportadora de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, notificou pelo menos quatro refinarias chinesas de que fornecerá menos do que os volumes contratados de petróleo no próximo mês.

Fontes dizem que a medida se deve ao fato de a China estar aumentando as importações de petróleo russo com um desconto substancial, que Moscou ofereceu aos compradores depois que os estados ocidentais começaram a cancelar as entregas russas em meio às sanções relacionadas à Ucrânia. Além disso, há uma crescente demanda por petróleo saudita em todo o mundo, especialmente na Europa, em meio à eliminação progressiva da energia russa e à busca de novos fornecedores.

Os relatórios também afirmam que as refinarias no Japão, Coréia do Sul, Tailândia e Índia receberão seu petróleo integralmente, enquanto algumas receberão suprimentos extras, incluindo uma refinaria da Malásia em Pengerang. Além disso, pelo menos três refinarias europeias receberam volumes contratuais completos para entrega em julho da empresa saudita, disseram fontes.

No início desta semana, a Saudi Aramco surpreendeu o mercado ao aumentar o preço oficial de julho de seu principal petróleo leve árabe em US$ 2,10 o barril para a Ásia em relação ao nível de junho, que é muito superior ao esperado. A medida impulsionou os já altos preços globais do petróleo para mais de US$ 120 o barril, aumentando ainda mais os temores sobre a escassez de oferta em meio à demanda de verão no Hemisfério Norte, a flexibilização dos bloqueios do Covid-19 na China e a incerteza sobre os suprimentos russos devido a sanções.

