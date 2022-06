Inflação na Dinamarca atinge máxima de 40 anos — CMIO

Custos mais altos de eletricidade, energia e alimentos são as principais forças motrizes por trás do aumento, mostram dados oficiais

Os preços ao consumidor na Dinamarca em maio foram 7,4% maiores do que no ano anterior, mostram dados oficiais divulgados na sexta-feira. Essa é a maior inflação em 12 meses registrada no país desde 1983, informa o The Local.

O aumento foi atribuído ao aumento dos preços da eletricidade, energia e alimentos.

De acordo com Mathias Dollerup Sproegel, economista sênior do Sydbank, o orçamento doméstico médio de uma família com dois filhos na Dinamarca é agora 30.000 coroas (US$ 4.264) a mais por ano em comparação com um ano atrás.

“A economia dinamarquesa está, portanto, enfrentando alguns meses e trimestres desafiadores nos quais será decisivo se os consumidores decidem reduzir suas economias para manter o poder de compra”, disse. Sproegel disse à saída.

O economista sênior da Câmara de Comércio Dinamarquesa, Tore Stramer, projetou que a inflação pode atingir o pico neste verão antes de cair.

“A velocidade com que a inflação cai é, no entanto, incerta e depende de fatores como o desenvolvimento futuro dos preços da energia”, disse. Stramer disse, conforme citado pelo The Local.

No início deste mês, a Dinamarca foi cortada do fornecimento de gás natural russo após a recusa de seu maior atacadista de energia, Orsted, de pagar as entregas em rublos.

