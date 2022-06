Irã está 'perigosamente perto' de obter armas nucleares, diz primeiro-ministro de Israel

“O Irã está enriquecendo urânio a uma taxa sem precedentes, chegando perigosamente perto de obter uma arma nuclear. Se o Ocidente não pressionar o regime islâmico do Irã, receberá uma bomba nuclear muito em breve”, disse Bennett em entrevista ao jornal britânico The Daily Telegraph.

© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen Primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, fala durante a reunião semanal do gabinete em Jerusalém, em 29 de maio de 2022

Segundo as acusações, o Irã teria acelerado a produção e instalação de centrífugas de nova geração para enriquecimento de urânio.

Além disso, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou sobre intenção do país de remover 27 câmeras de vigilância da AIEA em várias de suas instalações nucleares.

Em julho de 2015, o Irã e seis mediadores internacionais — Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, China, França e Alemanha — assinaram o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), que impôs uma série de limitações ao programa nuclear iraniano com o objetivo de excluir sua possível dimensão militar, em troca do levantamento das sanções internacionais.

Em abril de 2021, as partes do acordo, juntamente com os EUA, iniciaram negociações em Viena para restabelecer o acordo nuclear.